Uzmanından "Depremle ilgili bilgileri yaygınlaştıralım" önerisi

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Türkiye'de deprem konusunda yeterince bilgi birikimi olduğunu ancak bu birikimin paylaşılması ve yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Kaya, AA muhabirine, İzmir'deki depremin yurdun birçok yerinden hissedildiğini anımsattı.

Türkiye'nin deprem gerçeği ile bir kez daha karşılaştığını belirten Kaya, "Depremler, levha hareketleri olduğu sürece gerçekleşecektir. Gün içerisinde hissedemediğimiz binlerce deprem oluyor. Üç büyüklüğüne kadar olan depremleri hissetmemiz mümkün değil. Bunları sismograflarla kaydediyoruz." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın öğrencisi olduğunu anlatan Kaya, "Onun da dediği gibi depremle yaşamayı öğreneceğiz. 'Deprem değil bina öldürüyor', bunu şiar edinmemiz lazım. Deprem olmaya devam edecek, biz yeri de tanıyacağız, usulüne ve yönetmeliklere uygun yapılar da yapacağız. Türkiye'de deprem konusunda yeterince bilgi birikimimiz var, bu bilgiyi paylaşmalı ve yaygınlaştırmalıyız." diye konuştu.

- "Yerleşim birimi kurulmadan parametreler değerlendirilmeli"

Kaya, yere ait onlarca parametreyi araştırdıklarını aktararak, eğer bir alanda yerleşim birimi kurulacaksa parametrelerin değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Kentsel dönüşüm mümkün olacaksa bu tür çalışmalarda öncelikle geniş alanlarda makro bölgelemenin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, "Sonra mikro bölgelemeyle bütün ayrıntıları ortaya koyuyoruz. Zemin sıvılaşmasından zemin büyütmesine kadar, zemin hakim titreşim periyodundan katmanların mukavemetine kadar bunları ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaya, bu kapsamda belediyelerin parsel bazında zemin etütlerini değerlendirebildiğini belirterek, "Mesele bütün alanı geniş ölçekte daha derin çalışmak. Jeolojik yapıyı hem jeolog hem de jeofizikçiler olarak ortaya koymamız gerekir ki üzerine yapılacak mühendislik yapısının nereye oturduğunu bilelim." açıklamasında bulundu.

Mehmet Ali Kaya, denetim açısından da yapı jeofiziği olarak adlandırılan çalışma ile hasarlı ya da sağlam yapılarda, kolon ve kirişlere hiçbir tahrip edici müdahale olmadan, hasarsız jeofizik yöntemlerle, donatının durumunun ortaya konulabileceğini kaydetti.

- "Depremle ilgili araştırmalar koordinasyon eksikliğinden dolayı ortaya çıkamıyor"

Depremle ilgili yazılan tezlerin, yapılan araştırmaların ve çabaların, koordinasyon eksikliğinden dolayı ortaya çıkamadığını dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün İzmir depremi için üzülüyoruz, kayıplarımızdan dolayı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ama eminim ki İzmir'deki akademisyen yer bilimciler, inşaat mühendisliği, mimarlık, şehir planlama bölümleri ve kamu kurumlarının yer bilimcileri, inşaat mühendisleri, mimarları, şehir plancıları bugüne kadar çok doğru işler yapmışlardır. Ama arşivlerde ya da yapıldığı yerde kalıyor. Bugün koordinasyon, bilgilendirme nasıl olur bunu düşünmek gerekiyor. Bu bilgilerin daha fazla yaygınlaşması gerekiyor."