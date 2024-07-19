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Sağlık Uzmanı özellikle uyardı! Sıcak havalarda hareketsiz kalanlar dikkat
Sağlık

Uzmanı özellikle uyardı! Sıcak havalarda hareketsiz kalanlar dikkat

Yeniakit Publisher
2024-07-19 15:40:13 - 2024-07-19 15:40:13
Uzmanı özellikle uyardı! Sıcak havalarda hareketsiz kalanlar dikkat

Şırnak Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Volkan Burak Taban, "Gebe hastalarımızın mutlaka sıvı tüketimine dikkat etmeleri, bu sıcaklarda sıvı tüketimini bir miktar arttırmaları ve özellikle hareketsiz kalmamaları çok önemli. Çünkü bizim de şu an servislerimizde takip ettiğimiz birden fazla damar tıkanıklığı hastası ve aynı zamanda damar pıhtılaşması olmaya başladı" dedi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün hava sıcaklığında 3 ila 5 derece artış olacağını duyurduğu kentlerden biri olan Şırnak'ta Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Volkan Burak Taban, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bol su tüketerek, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalarını önerdi. Hastalarında özellikle sıcaklıkla beraber kronik hastalığı olanlarda zorlanma gördüklerini belirten Dr. Taban, özellikle kalp, tansiyon hastaları, daha önce geçirilmiş baypas ameliyatı olan kalp hastaları, kronik hastalığı bulunan hastaların dışarıda çok fazla zaman geçirmemesi gerektiğinin altını çizdi. Hava sıcaklığı nedeniyle vücutta sıvı kaybına bağlı olarak damarın içerisindeki sıvı hacmi azaldığı için damarın içerisinin pekmez kıvamına geldiğini, bu nedenle vatandaşların mutlaka bol sıvı tüketerek dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Taban, “Havanın sıcaklığına bağlı olarak tansiyonlarda oynamalar, düşmeler, yükselmeler olabilir. Damar sağlığı açısından da çok sıcak durumlarda vücudumuzda yoğun oranlı terleme oluyor. Terleme ile beraber hem hissettiğimiz, hem hissetmediğimiz terlemelerin miktarı artıyor ve vücutta sıvı kaybı oluşuyor. Vücutta sıvı kaybına bağlı olarak damarın içerisindeki sıvı hacmi azaldığı için damarın içerisi adeta bir pekmez kıvamında yapışkanlı viskositesi artıyor ve pıhtılaşma özellikle bu aylarda çok fazla gözüküyor. Bu yüzden hastalarımıza özellikle bolca sıvı tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Hareketsiz kalmamalarını, bacak damarlarını özellikle arada bir hareket ettirmelerini, uzun süre sabit bir şekilde çalışan hastalarımızın, vatandaşlarımızın özellikle ayaklarını ara ara dinlendirmeleri ve yürüyüş yapmaları gebe hastalarımız için çok önemli" diyen Dr. Taban, "Gebe hastalarımızın mutlaka sıvı tüketimine dikkat etmeleri, bu sıcaklarda sıvı tüketimini bir miktar arttırmaları ve özellikle hareketsiz kalmamaları çok önemli. Çünkü bizim de şu an servislerimizde takip ettiğimiz birden fazla damar tıkanıklığı hastası ve aynı zamanda damar pıhtılaşması olmaya başladı. Bu ortak özellikleri sıvı tüketimlerinin az olması. Buna dikkat edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

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