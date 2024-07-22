Uzmanı bilgilendirdi! Çocuklarımızı ne zaman sünnet etmeliyiz?

Yaz tatili, çocukların sünnet operasyonları için en uygun dönemler arasında yer alıyor. Cerrahi bir işlem olan sünnetin, steril bir ortamda, çocuk için en uygun teknikle yapılması büyük önem taşıyor. Sünnet, usulüne uygun yapılmadığında estetik bozukluğa ve hatta kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Emrah Bulut, “Sünnet; yenidoğan döneminde ilk 3-6 ay sadece lokal anestezi ile sonraki dönemlerde ise hafif uyku hali olarak bilinen sedasyon anestezisi ile yapılabilir. Yenidoğan bebeklerde iyileşme hızı daha yüksek olduğu için erken bebeklik döneminde yapılan sünnetin iyileşmesi daha hızlı ve kolaydır” dedi.

Sünnet için doğru yaş aralığından çok, uygun şartların önemine dikkat çeken Op. Dr. Emrah Bulut, şu bilgileri verdi: “Sünnet, çocuğa doğru şekilde anlatılarak, travma haline dönüştürülmeden, korku yaşamalarına izin verilmeden yapıldığı takdirde her yaşta yapılabilir. Anlayabilecek yaştaki her çocuğa sünnetin ne olduğu, ne gibi faydaları olacağı ve acı çekmemesi için ne gibi önlemlerin alınacağı konusunda hem ailesi hem de işlemi yapacak kişi tarafından bilgi verilmelidir. Çocuk operasyona hazır olduğunda, verilen sedasyonla zaten işlemi hatırlamayacağı için travma yaşaması söz konusu değildir. Sünnet işlemi mutlaka bir cerrah tarafından sağlık kuruluşunda, steril ortamda yapılmalıdır.”

İdrar yolu enfeksiyonu riskini azaltıyor

Op. Dr. Emrah Bulut, sünnetin hijyenik açıdan avantaj sağladığını ve bazı durumlarda sünnetin tıbben gerekli olduğunu ifade etti:

“Sünnet, idrar yolu enfeksiyonu geçirme oranını 3’te 1 oranında azaltır. İleride cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riski de sünnetli kişilerde daha azdır. Bazı durumlarda sünnet tıbben gerekli bir girişimdir. Bunlar, sünnet derisinin idrar çıkış deliğini kapatacak kadar yapışık olması, 3 yaşından sonra sünnet derisinin hala penis ucuna yapışık olması, sünnet derisinin geriye çekilmesine bağlı penis ucu dolaşım bozukluğu (parafimozis), tekrarlayan penis ucu ve sünnet derisi iltihabı atakları (balanopostit) gibi durumlardır.”