  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye enerjinin merkezi olacak
Ekonomi

Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye enerjinin merkezi olacak

Türkiye, konumu itibariyle dünyanın doğalgaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına sahip bir bölgeye komşu durumda. Bu durum Türkiye'nin dünya enerji pazarında "merkez ülke" olabilme şansını artırıyor. Doç. Dr. Levent Yılmaz, "Nasıl Rusya-Ukrayna tarafında barış masasını Türkiye'nin kurabileceği yönünde net bir algı oluştuysa aynı şekilde enerji konusunda da Türkiye bir geçiş rotası değil. Net bir şekilde ticaret merkezi olarak da karşımıza çıkmış olacak" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 11:12:00 -
Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye enerjinin merkezi olacak

Dünyada enerji kullanımı gün geçtikçe artıyor. Kaynak ülkelerin konumları değer kazanıyor. Bu coğrafyalara komşu devletlerin stratejik önemi de pekişiyor.

Türkiye, Orta Doğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere, dünyanın ispatlanmış doğalgaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına sahip bir bölgede yer alıyor. Kaynak ülkeler ile tüketici pazarları arasında geçiş güzergahında bulunuyor. Bu jeopolitik konum Türkiye'ye enerji pazarında merkez ülke olabilme avantajı sağlıyor.

Türkiye'den 2 petrol ve 5 doğal gaz enerji nakil hattı geçiyor

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yılmaz, Türkiye'nin 14 farklı noktadan doğalgaz girişi sağlayan bir alt yapısı olduğunu belirterek, bu alt yapıların hem Doğu'dan Batı'ya hem Batı'dan Doğu'ya gazı gönderebilecek şekilde oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye'de 2'si petrol, 5'i doğalgaz borusu olmak üzere 7 enerji nakil hattı bulunuyor.

TANAP Avrupa'nın enerji ihtiyacında kritik önemde

TANAP, Türk Akım, Mavi Akım, Rusya-Türkiye ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı olarak çalışıyor. Irak-Türkiye ile Bakü-Tiflis-Ceyhan ise petrol hattı olarak hizmet veriyor.

Türkiye'nin, Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamada sağladığı katkı kritik önemde...

Avrupa'nın dördüncü doğalgaz arteri güney koridorunun en stratejik ayağını Türkiye'den geçen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) oluşturuyor. Hat Azerbaycan'dan başlayıp İtalya'ya kadar uzanıyor. TANAP'ın 2026'da yıllık 31 milyar metreküp kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı (TESPAM) Oğuzhan Akyener, "Boru hatları ve ilgili alt yapı Türkiye'nin hem daha yüksek potansiyelle gaz tedarik edebilmesini sağlayacakken uluslararası arenadan baktığımızda Türkiye ve Türkiye'ye erişebilecek marketler Avrupa Birliği gibi büyük gaz marketleri için de birincil öncelik hale gelir" dedi.

Türkiye'den normalleşme adımları

Türkiye, Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de sismik arama ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan bölge ülkeleriyle normalleşme adımları atılıyor.

Doç. Dr. Levent Yılmaz, "Nasıl Rusya-Ukrayna tarafında barış masasını Türkiye'nin kurabileceği yönünde net bir algı oluştuysa aynı şekilde enerji konusunda da Türkiye bir geçiş rotası değil. Net bir şekilde ticaret merkezi olarak da karşımıza çıkmış olacak" diye konuştu.

 

Artan enerji talebinin sonucu olarak kaynak çeşitlendirmesi Türkiye'nin öncelikleri arasında. Bu kapsamda yeni enerji nakil hattı projeleri üzerinde çalışılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

099

Reis e kadar bu memleketi yöneten ler salla baş gic al balli maaş ceek yorganı gafaya. bu arada batı nederse onu yap mantığı ile yaşadıkları için maalesef bu icraatlar gecikmiş.
  • Yanıtla

osman özkan

hangi türkiye enerji üssü olacak kılçdaroğlu diyarbakırda kurdistan isminde yeni bir ermeni devletinin temellerini atarken istanbulda tarihi çınarlar yok edilip türk islam tarihi hastalık bahanesile kesilip yeni bir ayrılıkçı hareketlerin temelleri atılırken merak ediyorum bu enerji üssü hangi bölgede kalacak.zaman geçmeden vatan elden gitmeden kılçdaroğlu derhal tutuklansin cehepe kapatılıp istanbul belediye başkanı derhal görevden alinip ağaçların hesabı sorulsun yarın çok geç olacak çoook
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay