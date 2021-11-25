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Ekonomi Uzman isim 'fırsat' deyip uyardı: Altını, doları olanlar...
Ekonomi

Uzman isim 'fırsat' deyip uyardı: Altını, doları olanlar...

Geçtiğimiz günlerde 760 TL'leri geçen gram altın şu sıralar 690 TL seviyelerinden işlem görüyor. Piyasalardaki son duruma ilişkin konuşan Piyasa analisti Tunç Şatıroğlu "Dolar satın, altın satın, şuraya kadar düşer diye bir şey beklemeyin. Düşüşler alım fırsatı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 12:36:00 -
Uzman isim 'fırsat' deyip uyardı: Altını, doları olanlar...

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 692 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 5,9 altında 695 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 691,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.135 lira, Cumhuriyet altını da 4.620 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.793 dolardan alıcı buluyor. 

Analistler, bugün ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasının küresel piyasalarda işlem hacmini sınırladığını belirterek, yurt içinde altın fiyatlarının dolar kurundaki gerilemeyle düştüğünü söyledi.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 11,9820 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

"Dolar satın, altın satın"

Piyasa analisti Tunç Şatıroğlu yaptığı değerlendirmede "Dolar satın, altın satın, şuraya kadar düşer diye bir şey beklemeyin. Düşüşler alım fırsatı." dedi.

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Yorumlar

Ömer

Dolar ile Altın almak en doğrusu hem piyasada dolar çoğalır hem altın alan kazanır...Ons her an 2000 usd olabilir...
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