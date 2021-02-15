Uzay çalışmaları yapmak mecburiyetindeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı ve Türkiye’nin Otomobili Projesi ve aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Varank, ekonomide başarıdan başarıya koşmak için önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Tercih değil zorunluluk

Varank, “Türkiye’yi dünyanın en güçlü ekonomileri arasına sokmak, katma değerli üretimle kalkındırmak ve gelecekte çocuklarımıza tam bağımsız bir ülke bırakmak istiyorsak uzay alanında çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bir tercih değil, zorunluluk” ifadelerini kullandı. Varank, uzay alanında geliştirilen kabiliyetlerin katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi sağlayacağını belirtti. Milli güvenliğin de uzayla ilişkili olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin uzay alanında önemli çalışmalar yaptığını anlatan Varank, ülkenin bu alandaki kabiliyetlerini daha da yukarı çıkarabilmek için 10 yıllık yol haritası hazırladıklarını anlattı.

10 başlık var

Varank, yol haritasında 10 tane önemli başlık bulunduğunu kaydederek, “Bunlar ülkemizi uzay yarışında öne çıkaracak, refah seviyesini arttıracak” dedi. Varank, “2023’te uzay aracımız Dünya yörüngesine çıkacak. Aracımız, hızını aldıktan sonra kendi milli hibrit motorumuzla Ay’a ulaşmayı başaracak” şeklinde konuştu. Uzaya çalışmalar yapmak için gidecek araştırmacıların gençlere de rol model olacaklarını savunan Varank, şöyle devam etti:

Adaylarımızı seçeceğiz

“Bizim göndereceğimiz araştırmacılarımız böyle bir misyona sahip olacak. Öncelikle bilimsel çalışmaya karar vermemiz lazım. Çalışmanın niteliğine göre bilim insanının hangi alandan seçileceğine karar verilecek. Bunu 2023’e yetiştirmek istiyoruz. Önümüzdeki 4-5 ay içinde uzaya göndereceğimiz vatandaşımızı seçmemiz gerekiyor. Bilimsel çalışmaya karar verdikten sonra hedefimiz 2 ya da 3 insanımıza bu eğitimleri aldırmak. Bunu başaracağız. Rusya, ABD bu eğitimleri veriyor. Oldukça yoğun eğitimlerden bahsediyoruz. Eğitimler için adaylarımızı seçeceğiz. 2 senelik eğitimden sonra da bir vatandaşımızı uzaya göndereceğiz. Bilimsel misyonu yerine getirebilecek uygun kişiyi seçeceğiz.”

Muadilleriyle rekabet edecek

Doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapılmasının önemini vurgulayan Varank, Türkiye’nin Otomobili’ni de yüzde 100 elektrikli olarak geliştirmeye başladıklarını hatırlattı. Varank, Türkiye’nin Otomobili’nin dünyadaki muadillerinden daha başarılı ve doğuştan elektrikli şekilde 2022’nin sonunda seri üretimden çıkmasının hedeflendiğini aktararak, “C segmenti SUV bir araçla piyasaya giriyor, muadilleriyle rekabet edebilecek bir fiyattan satışa çıkılması için TOGG’un planlamaları devam ediyor” diye konuştu.