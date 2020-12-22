"Uzaktan görüntülü diş muayenesi" hastalara ve sağlık çalışanlarına kolaylık sağlıyor

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan görüntülü sistemle hastalar, evde muayene olmanın rahatlığını yaşıyor.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesinde Kovid-19 şartlarında hastane yoğunluğunu azaltmak ve tedavi süresini kısaltmak için uzaktan görüntülü muayene altyapısı kuruldu.

Bir yazılım firmasınca geliştirilen sistem, randevusu planlanan hastanın poliklinikte bilgisayar başındaki hekimle görüntülü iletişimini sağlıyor. Mart ayında bu yana devam eden sistemde, her gün bir nöbetçi doktor hastalarıyla ilgileniyor.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesine apse şikayetiyle başvuran 9 yaşındaki Nisa'nın uzaktan muayenesini AA muhabirleri görüntüledi.



Küçük Nisa'nın şikayetini dinleyen ve ağrıyan dişini göstermesini isteyen araştırma görevlisi doktor Merve Koç, çocuğun diş tedavisinin evde giderilemeyecek durumda olduğunu belirterek, aileye Nisa'nın uygun tarihte kliniğe getirilmesi önerisinde bulundu.

Hekim Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastasının dişinde enfeksiyon görüldüğünü aktardı.

Küçük Nisa'nın antibiyotik kullanmadığının anlaşıldığını belirten Koç, hastasının rahatsızlığının kanal tedavisiyle giderileceğini söyledi.

- Şehir dışındaki hastalar da görüntülü sistemle muayene oluyor

Koç, görüntülü muayenenin 4-5 dakika sürdüğünü belirterek, teknolojinin kullanıldığı sistemin avantajlarını şöyle anlattı:

"İlçeler ve şehir dışından da çok hastamız var. Zaman tasarrufu açısından da önemli. Hastane içerisindeki insan yoğunluğunu da düşünürsek ciddi katkı sağlıyor. Buradaki kalabalığın önüne geçmiş oluyoruz. Hastamıza daha erken yardımcı oluyoruz. Eğer hastalarımız buraya gelecekse sorunlarını ilgili hekime aktarıyoruz. Doktor, hastanın kaydında bilgilerini de görmüş oluyor. Görüntülü tedavide özellikle çocukların sallanan süt dişleri velilerde tedirginlik oluşturuyor. Böyle durumlarda önerilerde bulunuyoruz. Genel olarak hastalarımız çok memnun, evden çıkmadan muayeneyi yaptırmanın rahatlığı oluyor. Olumlu dönüşler alıyoruz."

- Bugüne kadar 5 bin hasta muayene edildi

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, Kovid-19 tedbirlerinin alındığı hastanede, salgın başından bu yana sağlık hizmetinin aksatılmadan yürütüldüğünü aktardı.

Kovid-19 nedeniyle poliklinikteki kalabalığı azaltmak için başlattıkları görüntülü muayene sisteminin faydasını gördüklerini belirten Tunçdemir, şunları kaydetti:

"Uzaktan görüntülü yöntemle muayene sistemini geliştirdik. Poliklinikte her gün bir hekim arkadaş görevlendiriliyor. Bu sistemle hastanın şikayetini dinleyip, evde yapabileceği bir uygulama varsa gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Hastanede gereksiz kalabalığın önüne geçerek, sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ön muayene gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 5 bin hastanın görüntülü muayenesini yaptık."