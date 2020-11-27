Uzaktan eğitim gören öğrencilere "paket kitap" hizmeti

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır Önder İmam Hatipler Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilerin evine "paket kitap" desteği sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Diyarbakır'a 3 "Önder Kitap Kafe" kazandıran dernek bu kez de Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan çocukların kitap ihtiyacını karşılıyor. Dernek, talepte bulunan öğrencilerin evine roman ve hikaye kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynak kitaplar da ulaştırıyor.

Dernek Başkanı İbrahim Gökdemir, AA muhabirine, 2005'te kurulan dernek olarak bölgede imam hatip okullarının sayısının artırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yetkililerle yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek bu sayede 15 yıl önce bir olan imam hatip okulu sayısının bugün 180'e ulaştığını söyledi.

Terör saldırılarının yoğun yaşandığı Lice, Kulp, Hani ve Hazro ilçelerinde imam hatip okullarının hizmete girdiğini aktaran Gökdemir, "Veliler, terörden kurtarmak için çocuklarını imam hatip okullarına gönderdi. Bu okullara teveccüh gösteren yetkililere ve velilere teşekkür ediyoruz." dedi.

Gökdemir, imam hatip okullarının sayısının artmasıyla nitelikli bir eğitim için çalışma yürüttüklerini, bu amaçla 3 Önder Kitap Kafe açtıklarını dile getirerek bu kafelerin maddi durumu düşük, kitaba ulaşmakta sıkıntı çeken öğrenciler için hizmet verdiğini aktardı.

- "Kitap okuma oranını artırmak istiyoruz"

Kafelerle binlerce çocuğa ulaştıklarını, özellikle terör olaylarından dolayı mağdur duruma düşen, çeşitli nedenlerle kitap alma imkanı olmayan öğrencilere öncelik tanıdıklarını aktaran Gökdemir, "gel, götür, oku getir" adı altında yürüttükleri kampanya ile binlerce öğrenciye kitap okuma alışkanlığı kazandırdıklarını anlattı. Gökdemir, pandemi dolayısıyla öğrencilere ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu sıkıntıyı gidermek için evlere paket kitap uygulamasını başlattık. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerimizle aramızda mesafe oluştu. Bu olumsuz durumu bertaraf etmek üzere özellikle hastalık süreci ile evlerine kapanan ve kitap temin edemeyen öğrencilerimiz için evlere kitap hizmeti başlattık. Kitap servisi yapıyoruz. Bu anlamda değerleriyle barışık bir neslin yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda başarılı olduk. Hastalığın sebebiyet verdiği yalnızlık durumu, psikolojik olarak meydana gelen sıkıntı ve olumsuzlukları giderebilecek çözümler için öğrencilerimize kitap okumalarını tavsiye ediyoruz."

Gökdemir kitap okuma oranını artırmak istediklerini belirterek "Çocuklar artık dağa, ellerine taş alarak sokaklara çıkmıyor, evlerinde kitap okuyor. Böylece devletiyle milletiyle barışık bir nesil yetişmesine öncülük ediyoruz." diye konuştu.

Kitapları öğrencilere gönüllüler aracılığıyla ulaştırdıklarını anlatan Gökdemir, şu ana kadar 200'e yakın öğrenciye kitap ulaştırdıklarını dile getirdi.

- Öğrenciler memnun

Kitap hizmetinden yararlanan 9. sınıf öğrencisi Meryem Ayla da uzaktan eğitim gördüğünü, pandemiden dolayı kitap kafeye gidemediğini anlatarak dernek tarafından getirilen kitapların çok faydası olduğunu söyledi. Kitapların kapılarına kadar geldiğini anlatan Ayla, "Aldığımız kitabı okuyor, iade ederken, yeni kitapları alıyoruz. Derneğe çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

5. sınıf öğrencisi Muhammed Ayla da pandemiden dolayı evden çıkamadıklarını ancak dernek sayesinde kitapsız kalmadıklarını dile getirdi.

12. sınıf öğrencisi Tuğba Akgündüz ise derneğin hem kültürel hem de üniversiteye hazırlık kitabı desteğinde bulunduğunu, sunulan hizmetten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Öğrenci velisi Mustafa Ayda ise derneğin uygulamasından çok memnun kaldıklarını, çocuklarının derneğin kitap kafesi sayesinde kitap okuma alışkanlığı edindiğini kaydederek "Güzel bir uygulama yapıyorlar. Çocuklarımız için faydalı oldu. Bu uygulamanın sürmesini istiyoruz." dedi.



