  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uyuşturucuyla yakalandılar! Karar verildi
Aktüel

Uyuşturucuyla yakalandılar! Karar verildi

Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 19:54:00 -
Uyuşturucuyla yakalandılar! Karar verildi

Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 şüpheliden ikisinin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 6 kilo 750 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Otomobildeki 5 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay