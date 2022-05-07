Uyuşturucuyla yakalandılar! Karar verildi
Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 şüpheliden ikisinin tutuklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 6 kilo 750 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.
Otomobildeki 5 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.