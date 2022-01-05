Uyuşturucu operasyonlarında 264 bin şüpheli yakalandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2021'de 193 bin 213 uyuşturucu operasyonu düzenledi. Milyonlarca uyuşturucu madde bahsi geçen operasyonlarda ele geçirildi.
81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu üretimi ve satışı yaptığı belirlenen 264 binden fazla şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 19,3 ton esrar, 1,2 ton skunk, 14,4 ton eroin, 478 kilogram kokain, 3,8 ton metamfetamin, 4,5 milyon captagon, 4,4 milyon ecstasy, 5,5 milyon sentetik ecza, 1 milyon kök kenevir bitkisi ile 1,9 ton bonzai ele geçirildi.