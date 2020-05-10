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Aktüel

Uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişiye gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları yabancı plakalı otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:38:01 -
Uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişiye gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları yabancı plakalı otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 4 kişiyi gözaltına aldı.


Alaşehir ilçesinde dün akşam saat 23.00 sıralarında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir ilinden yabancı plakalı bir otomobille uyuşturucu madde (metamfetamin) getirileceği bilgisini aldı. Bahse konu otomobil Alaşehir ilçesi Akkeçili Mahallesi yolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde ve içerisinde bulunan G.G. (22) ve E.Ö.K. (24) adlı kadınlar ile M.Ö. (46) ve R.Ö. (44) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 12,12 gram metamfetamin, 1,60 gram kokain ile Baretta marka 7.65 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve 23 adet 7.65 mm çapında fişek ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Adli makamların talimatı doğrultusunda R.Ö., G.G., E.Ö.K. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, M.Ö. bugün adli makamlara sevk edildi.

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