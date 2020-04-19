Uykusuzluk sorununa birebir!

Melisa çayı, huzursuz ve asabi olan, uyuyamayan ve de kalp problemi yaşayan kişiler için önerilen bir çaydır. Ayrıca savunma gücünün artmasını sağladığı için gribe ve soğuk algınlıklarına karşı kullanılmaktadır. Yapraklarındaki güzel limona benzer kokusu olan otsu bitkilerden olan melisa çayı, psikolojik problemlerin sebep olduğu sıkıntı veren düşüncelerin beyinden uzak tutulmasında da yardımcı bir çaydır. Stresli ve sıkıntılı olduğunuz dönemlerde melisa çayı rahatlık verir. Kasların gevşemesinde de faydalıdır. Sindirim sistemini düzenler, midedeki spazmları çözer. İşte melisa çayının hazırlanışı...

Kullanım şekli

1 tatlı kaşığı ince doğranmış melisa yapraklarını bir su bardağı sıcak su içerisine atınız ve 10 dakika demleyip süzerek içebilirsiniz.

İçerisine bal ilave ederek tatlandırabilirsiniz. Gün içerisinde 2-3 bardak içebilirsiniz.

Melisa bitkisinin yalnızca yaprakları kullanılmalıdır. Yalancı bir melisa bitkisi türü olan Verbana isimli bitki, melisaya benzemekte olan kokusundan dolayı melisa bitkisi olarak satılabilmektedir.