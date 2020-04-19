  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Uykusuzluk sorununa birebir!

Sinirleri yatıştırıcı olan ve uykusuzluk sorununa karşı son derece etkili olan Melisa çayı, gribe ve soğuk algınlıklarına karşı da kullanılabiliyor. Peki uzmanlar tarafından sıkça önerilen Melisa çayı nasıl hazırlanıyor? İşte detaylar...

2020-04-19 04:32:00 -
Uykusuzluk sorununa birebir!

Melisa çayı, huzursuz ve asabi olan, uyuyamayan ve de kalp problemi yaşayan kişiler için önerilen bir çaydır. Ayrıca savunma gücünün artmasını sağladığı için gribe ve soğuk algınlıklarına karşı kullanılmaktadır. Yapraklarındaki güzel limona benzer kokusu olan otsu bitkilerden olan melisa çayı, psikolojik problemlerin sebep olduğu sıkıntı veren düşüncelerin beyinden uzak tutulmasında da yardımcı bir çaydır. Stresli ve sıkıntılı olduğunuz dönemlerde melisa çayı rahatlık verir. Kasların gevşemesinde de faydalıdır. Sindirim sistemini düzenler, midedeki spazmları çözer. İşte melisa çayının hazırlanışı...

Kullanım şekli

1 tatlı kaşığı ince doğranmış melisa yapraklarını bir su bardağı sıcak su içerisine atınız ve 10 dakika demleyip süzerek içebilirsiniz.
İçerisine bal ilave ederek tatlandırabilirsiniz. Gün içerisinde 2-3 bardak içebilirsiniz.

Melisa bitkisinin yalnızca yaprakları kullanılmalıdır. Yalancı bir melisa bitkisi türü olan Verbana isimli bitki, melisaya benzemekte olan kokusundan dolayı melisa bitkisi olarak satılabilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı