Uyku bozukluğu neden olur? Uykusuzluk neden olur ne iyi gelir? Kaliteli ve deliksiz bir uyku uyumak için ilk başta günlük hayatta yapılanlara dikkat etme gerekir. Gece deliksiz uyku çekebilmek için gün içerisinde elinizden geldiğince uyanık kalmalısınız. Vücudu fiziksel olarak dinlendiren derin uyku, hafızayı dinlendiren rüya uykudur. Uykusuzluk, uykuya dalma güçlüğü, uykuyu sürdürme problemi ve sabah erken uyanıklık olarak tanımlanmaktadır.

Stres, sadece beyni değil tüm vücudu alarm durumuna geçirerek uykuya dalmayı zorlaştırır ve savunma psikolojisiyle sürekli tetikte beklenmesine neden olur. Osman Müftüoğlu uykusuzluğun nedenlerini şöyle sıralıyor:

Uykusuzluğun nedeni

Çok aydınlığız: Işık kirliliği, uyumak için “loş” ve hatta “karanlığı” özleyen beynimizin uyku ritmine geçmesini engelliyor.

Çok sıcağız: Evrensel bir ısı artışı sorunu var ve bu sorun kaliteli uykunun mühim düşmanlarından biri.

Çok kiloluyuz: Aşırı kilolu olmak da uyku kalitesini bozan bir sorun. Horlama ve uyku apnesi sorunu kilolularda daha yaygın.

Çok stresliyiz: Stres seviyemiz arttıkça uykularımız da kaçıyor. Derin uykuya hasret kalan beyin de hasta ve yorgun düşüyor.

Çok hızlıyız: Daha hızlı düşünüyor, daha hızlı yiyor, sevişiyor, yaşıyoruz ama bu müthiş hıza biyolojik yapılanma da, ruhsal örgütlenme de ayak uyduramıyor.