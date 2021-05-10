Uyanış Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti

TRT1’de ekranlara gelen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’da heyecan fırtınası tam gaz devam ediyor.

Hasan Sabbah ile büyük mücadele içerisine girişen Melikşah, Melik Tekiş’ten sonra Turan Şah ile yeni bir düşman kazandı.

Uyanış Büyük Selçuklu’da birkaç bölümdür gözükmeyen bir karakterle ilgili kötü haber geldi.

Daha önce Çarpışma dizisinde Meltem ve Yasak Elma dizisinde ise Lila karakterleri ile ekranlara gelen Buse Buçe Kahraman’dan flaş bir haber geldi.

Haçlıların hedefinde olan Livya karakteri, Ahmed Sencer’in obasında kalıyordu. Bir saldırı sonucu yaralanan Livya bir süredir ekranlarda görünmüyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre, Livya karakterine hayat veren Buse Buçe Kahraman diziden ayrılarak başka bir diziye geçti.

Altuntaş açıklamasında, “Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Buse Buçe Kahraman Atv'nin ARCFilm imzalı Baş Belası dizisinin kadrosuna katıldı” ifadelerini kullandı.

ATV’de yayınlanacak olan Baş Belası isimli dizide İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir gibi oyuncular bulunuyor. Polisiye, gerilim tarzı bir tür olacağı öne sürülen Baş Belası dizisi yaz aylarında ekranlara gelecek.

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümünde ne olacak?

Melikşah, Turanşah’ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melikşah’ın gazabından kurtulmak için ele geçirip hapsettiği Sabbah ve Tekiş’i, serbest bırakılması karşılığında Melikşah’a teslim etmeyi önerecektir. Melikşah, Turanşah’ın bu önerisini kabul edip; onu bağışlayacak mıdır?

Mitras, Kuvel’e geleceğini sandığı Melikşah’a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için beklemekteydi. Melikşah’ın herkese bir oyun oynadığını anladığında ne yapacaktır? Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenecektir.

Korunmasına çok ehemmiyet verdiği, Melikşah’ı uğraştırması hasebiyle Kuvel’in kaderinin bağlı olduğu Şelemzar şehrinin önderlerini tutsaklıktan kurtarmak için harekete geçecektir. Bu eyleminde başarıya ulaşabilecek midir?

Öte yandan Mitras’a paralel olarak Sabbahların tutulduğu yeri öğrenecek olan Sencer, Sabbahları yakalayabilecek midir? Sencer, Faysal’dan İlteber’in ve Ayaz’ın intikamını almayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Melikşah, bin bir desiseyle Batınilerin ele geçirdiği Şelemzar’ı yeniden topraklarına katıp; büyük hedefi Kuvel Kalesi’ni fethedip; babası Sultan Alparslan’ın işaret ettiği ilahi mefkûre için yürümeye devam edecek midir?