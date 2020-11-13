Uyanış Büyük Selçuklu Tapar ölecek mi? Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT 1’in en sevilen dizileri arasında yerini aldı. Yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde 8. Bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölümde Elçin Hatun, Melikşah’a hususi bir mektup vermek için yola koyulur. Elçin Hatun ile bir araya gelen Tapar’a Ebu Kasım ve Kuvel Kalesi komutanı tuzak kurar. Peki Tapar ölecek mi? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 8. Bölüm fragmanı.
TRT 1'in Diriliş Ertuğrul’dan sonra reyting rekorlarını kıran Uyanış: Büyük Selçuklu ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluştu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümünden yayınlanan son bölüme kadar izleyicisinden muhteşem beğeni topladı. Her bölümü büyük bir heyecan uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 16 Kasım Pazartesi 8. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkacak. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümünde, Ebul Kasmı'ın evlenme teklifini elinin tersiyle iten Elçin Hatun ve Tapar'a tuzak kuruluyor. Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm firagmanı sonrası izleyiciler Elçin Hatun ve Tapar'ın ölüp ölmeyeceğini merak ediyor.