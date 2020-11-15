Uyanış: Büyük Selçuklu 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da bu akşam Hatun ile Yorgos'un sahneleri dikkat çekti. Uyanış: Büyük Selçuklu Akli Film imzalı, yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Melikşah'ın hayatını ele almaktadır. Peki ama Uyanış Büyük Selçuklu'nun 7. bölümü nasıl izlenir? İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun 8. bölüm fragman bilgileri!

Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölüm ne oldu?

Ölümcül savaşı resmen başlatarak kılıçlarını çeken ve intikam ateşiyle dolup taşan Yorgos teke tek kapışıp ''Seni öldürmem için diz çök!'' diyerek meydan okurken, Sencer'den ''Ölürüm ama yine de diz çökmem!'' karşılığını almasıyla beraber okunu saplayıp uçurumdan aşağı attı.