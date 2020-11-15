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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

TRT'nin sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 9 Kasım 2020 7. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümündeki savaş sahneleri çok konuşuldu. Peki ama Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte TRT'nin sevilen dizisi Büyük Selçuklu'nun 7. ve 8. bölüm bilgileri!

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:42:00 -

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da bu akşam Hatun ile Yorgos'un sahneleri dikkat çekti. Uyanış: Büyük Selçuklu Akli Film imzalı, yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Melikşah'ın hayatını ele almaktadır. Peki ama Uyanış Büyük Selçuklu'nun 7. bölümü nasıl izlenir? İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun 8. bölüm fragman bilgileri!

 Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölüm ne oldu?

Ölümcül savaşı resmen başlatarak kılıçlarını çeken ve intikam ateşiyle dolup taşan Yorgos teke tek kapışıp ''Seni öldürmem için diz çök!'' diyerek meydan okurken, Sencer'den ''Ölürüm ama yine de diz çökmem!'' karşılığını almasıyla beraber okunu saplayıp uçurumdan aşağı attı.

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