Uyanıklara bak sen! İtalyanlar, İstanbul'da kaçak fuar açtı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyada ekonomiyi her alanda olumsu etkiledi. Salgının vurduğu İtalya'daki ayakkabı şirketleri, İstanbul'da düzenlenecek 63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) için alım heyetleriyle kaçak görüşmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Fuar alanına yakın bir otelde salon kiralayan 13 İtalyan şirketi, burada ürünlerini sergileyerek satış yapmaya çalıştığı belirlendi. Otelde mini bir sergi alanı oluşturan şirket temsilcileri, fuar alanından çıkan alım heyetlerini etik olmayan şekilde, otele götürüyor.

Otel salonunda kaçak fuar

İHA muhabirleri, İtalyan ayakkabı firmalarının oluşturduğu küçük sergiyi ortaya çıkardı. Ayakkabıların masalara dizilerek sergilendiği anlar kameraya yansırken İtalyan şirket temsilcilerinin, Türkiye’den yüklü alımlar yapan Rus, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden müşteri devşirmeye çalıştığı belirtildi.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Abdulsabur Endican, İtalya’da düzenlenen MICAM Fuarı’nda pandemiden dolayı beklediği talebi göremeyen İtalyan firmalarının Türkiye’de kaçak fuar düzenleme girişiminde bulunduklarını söylemişti.

"Anlaşma sağlandı"

Öte yandan bu gelişmelerin ardından dernek yönetiminden son olarak yapılan açıklamada, deşifre olan İtalyan firmalarının anlaşma sağlayarak bugün resmi yollarla AYMOD’a katılım sağladığı belirtildi.