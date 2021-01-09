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Kadın - Aile Uskumru balığı nasıl pişirilir? Fırında ve tavada uskumru tarifi
Kadın - Aile

Uskumru balığı nasıl pişirilir? Fırında ve tavada uskumru tarifi

Uskumru balığı ege denizinden çıkar. Yüksek miktarda omega 3 ihtiva eder. Uskumru tavada veya fırında gayet güzel pişen bir balıktır. Peki, Uskumru balığı nasıl pişirilir? İşte fırında ve tavada uskumru tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-01-09 18:14:00 -
Uskumru balığı nasıl pişirilir? Fırında ve tavada uskumru tarifi

Uskumru balığı nasıl pişirilir? Sıradan balık tariflerinden sıkılanlar için uskumru tarifi haberimizde. Uskumru nasıl pişer? Uskumruya hangi baharatlar yakışır? Uskumru marine edilir mi? İşte fırında ve tavada uskumru tarifi...

Tavada uskumru tarifi

Malzemeler

1 adet iri uskumru
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım tatlı kaşığı limon suyu
Yarım tatlı kaşığı kekik
Tuz

Yapılışı:

Uskumruyu ayıklayıp iki filetoya bölün. (Bunu balıkçınızdan da rica edebilirsiniz.)

Balıkları hafifçe tuzlayın.

Tavayı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlayın.

Balıkları tavaya alıp orta ateşte önlü arkalı kızartın.

Sosu için zeytinyağı, limon suyu, kekik ve tuzu karıştırın.

Tavadan alıp servis tabağına aktardığınız balıkların üzerine kekikli sosu gezdirin.

Soğutmadan servis edin. Afiyet olsun...

Fırında uskumru tarifi

Malzemeler

4 adet orta boy uskumru
1 adet orta boy kuru soğan
8 adet cherry domates
1 adet orta boy limon
2 diş sarımsak
2 dal biberiye

Sosu için:

1 adet taze sıkılmış limon suyu
1 adet taze sıkılmış portakal suyu
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 tatlı kaşığı sumak
1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Uskumru balıklarını temizleyip bol suda durulayın. Fazla sularını kağıt havlu yardımıyla aldıktan sonra tepsiye dizin.

Kuru soğanı yarım ay şeklinde kesin. Uç kısımlarını kestiğiniz limonu ince ince dilimleyin. Sarımsakları ayıklayıp bütün olarak bırakın. Kuru soğan parçaları, sarımsak, çeri domates, biberiye ve limon dilimlerini fırın tepsisine alın.

Sos için taze sıkılmış limon ve portakal suyunu; zeytinyağı, sumak, taze çekilmiş tane karabiber ve tuzla karıştırdıktan sonra balıkların üzerine gezdirin.

Üzerini yağlı kağıtla kapatıp önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Hafif kızarmaları için; yağlı kağıdı kaldırıp 10-15 dakika daha pişirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

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