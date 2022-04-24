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Aktüel Üsküdar'da yangın
Aktüel

Üsküdar'da yangın

İstanbul-Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 00:35:00 -
Üsküdar'da yangın

İstanbul-Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Libadiye Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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