  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Üsküdar'da tarihi camide yangın
Aktüel

Üsküdar'da tarihi camide yangın

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: - "Yangının neden çıktığını önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak raporla daha net anlayacağız. Çok kısa süre önce tarihi yapımızın, restitüsyon projesi, yapının orijinal halinin belirlendiği proje, rölövesi hazırlanmıştı. Bir restorasyon hazırlığı da vardı burada" - "Bu projelerin hazırlanmış ve varlığının elimizde net bulunuyor olması, bundan sonraki aşamada restorasyonda hızlı bir şekilde netice alacağımız anlamına geliyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:39:42 -
Üsküdar'da tarihi camide yangın

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış nedeninin hazırlanacak raporla belirleneceğini ifade ederek, caminin kısa süre önce restitüsyon ve röleve projelerinin hazırlandığı bilgisini verdi.

Demircan, Vaniköy Camisi'ndeki yangını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sonrasında gazetecilere açıklama yapan Demircan, Vaniköy Camisi'nin önemli bir kültür mirası olduğunu söyledi.

Demircan, itfaiyenin gereken müdahaleyi yaptığını dile getirerek, "Yangının neden çıktığını önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak raporla daha net anlayacağız. Burada söyleyeceğimiz şey şu; Allah'tan çok kısa süren önce tarihi yapımızın restitüsyon projesi, yapının orijinal halinin belirlendiği proje, rölövesi hazırlanmıştı. Bir restorasyon hazırlığı da vardı burada. Bu projelerin hazırlanmış ve varlığının elimizde net bulunuyor olması, bundan sonraki aşamada restorasyonda hızlı bir şekilde netice alacağımız anlamına geliyor. Bu arada özel bir vakıf da var burada. Vakfın çok genç bir yöneticisi var. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, hükumetimizin ilgili bütün kurumlarıyla en kısa zamanda buranın restorasyonuna ilgi gösterip, gereken yapılacaktır." diye konuştu.

Yangının elektrik aksamından çıkıp çıkmadığı sorusu üzerine Demircan, şunları kaydetti:

"Eski eserlerde yağmur zamanlarında bunlar çok sık gündeme gelen şeyler. Elektrik kontaklarından... Bu, ihtimal dahilindedir. Yine de raporu görmeden bir şey söylememek lazım. Rapor belli olunca bu da ortaya çıkacaktır."

Demircan, camiye bitişik lojmanın da yandığı bilgisini vererek, restitüsyon ve rölöve projelerinin varlığının, yapının kısa zamanda eski haline gelmesinde faydalı olacağını yineledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı
Siyaset

DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı

“Her partinin adamı” nâmıyla bilinen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal, değerli gazeteci Ahmet Kekeç’in vefat ettiği gün yaptığı p..
Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi
Siyaset

Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinde vatandaşların 'asla oy vermem' dediği parti belli oldu.
Silahla poz veren Ermeni papazın gazı gaçtı!
Dünya

Silahla poz veren Ermeni papazın gazı gaçtı!

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sırasında elinde silahla poz vererek göz dağı vermeye çalışan Ermeni papaz, Azerb..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay