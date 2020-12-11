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Aktüel Üsküdar Sahili'nde olta balıkçılığına yönelik tedbirler denetlendi
Aktüel

Üsküdar Sahili'nde olta balıkçılığına yönelik tedbirler denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:44:14 -
Üsküdar Sahili'nde olta balıkçılığına yönelik tedbirler denetlendi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge doğrultusunda zabıta ve polis ekipleri Üsküdar Sahili'nde denetim gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde, olta balıkçıları maske, mesafe ve hijyen tedbirleri ile sigara içmemeleri konusunda uyarıldı.

Zabıta ekipleri, Üsküdar Meydanı'ndaki sahil hattına da "Rast gele, 3 metre mesafe" yazılı çıkartmalar yapıştırdı.

Üsküdar Belediyesi Zabıta Amiri Kubilay Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetim kapsamında olta balıkçılığı yapılan alanda 3 metre ölçümü yapılarak çıkartmalar yapıştırıldığını söyledi.

Balıkçıların sağlığı için gün boyu denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Ay, "Hem havadan drone ile hem de sahada devriye şeklinde denetimlerimizi yaptık. Denetimler genelgeye istinaden Kovid-19 tedbirleri kalkana kadar devam edecek." diye konuştu.

Üsküdar Sahili'nde denetimler gün boyu sürecek.




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