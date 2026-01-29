  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı
Yerel

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Uşak’ta uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde düzenlediği iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak’ta 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 317 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 50 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik ecza ile bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

