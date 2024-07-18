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Yaşam Uşak’ta iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı
Yaşam

Uşak’ta iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 02:15:00 -
Uşak’ta iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Uşak’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi ile İkinci Okul Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. idaresindeki 64 KC 310 plakalı otomobil İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeki iken, İkinci Okul Sokak üzerinden gelen M.Y. yönetimindeki 06 AG 347 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

112 sağlık ekiplerince, otomobil sürücüleri ile 06 AG 347 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan H.Ç ve 64 KC 310 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan S.K., M.M.K (4) ve R.E.K. (6) çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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