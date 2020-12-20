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Aktüel Uşak'ta dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Aktüel

Uşak'ta dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 21:25:22 -
Uşak'ta dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özkan (41) yönetimindeki 64 ER 703 plakalı tır, Köseler köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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