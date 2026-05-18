CHP’li İl Başkanı çalınan paralar yerine kelepçeye taktı!

CHP’li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi merkezli yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilenler arasında Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları S.Y. ve B.Ç. ile Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın kripto para madencisi özel kalem müdürü Ö.E. de bulunuyor. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, soruşturma kapsamında milyonlarca liralık yolsuzluk ve usulsüzlükler delilleriyle tespit edildiği halde, gözaltına alınanlara takılan kelepçeyi eleştiren bir açıklama yayınladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Talat Yalaz, “Adalet, mahkeme salonlarında dağıtılır; sergilenen görüntülerle değil. Gözaltına alınan kişilerin tek sıra halinde, kelepçeli ve yanlarında polislerle adliyeye sokulmasının kamuoyu önünde bir teşhir görüntüsüne dönüştürülmesi; hukuk devleti ilkesiyle, masumiyet karinesiyle ve insan onuruyla bağdaşmamaktadır. Yargı süreçleri delillerle yürütülür, görüntü yönetimiyle değil. Kimse hakkında mahkeme kararı olmadan suçlu ilanı oluşturacak algı operasyonlarına izin verilmemelidir. Hukukun amacı adaleti sağlamak olmalıdır; kamuoyu önünde peşin hüküm oluşturmak değil. Bugün mesele sadece kişiler değil, hukukun evrensel ilkelerinin korunması meselesidir” diyerek soruşturma içeriğine değinmeden gözaltı uygulamalarını eleştirdi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, “Ayrıca AKP İl Başkanının henüz daha şüphelilerin ifade süreci dahi tamamlanmadan yaptığı açıklama; yargısal sürece açık bir müdahale girişimi, soruşturmayı yönlendirme çabası ve masumiyet karinesini hiçe sayan bir tutumdur. Hukuk devletinde hiç kimse kendisini savcı ya da hâkim yerine koyamaz. Süreç sonunda gereken açıklamaları kamuoyu ile paylaşacağız. Kimse Eskişehir’i sahipsiz, meydanı da boş zannetmesin!” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar

resat

kahveyi nasıl içerdiniz diyemi sorulacaktı,?? herkese ne ise o ,birde milleti kul olmaktan çıkartıp eşit bireyler haline getiren cumhuriyette yaşamıyormuyuz,?kargalar bile peşinen düşünürmüş derler ya hani,,,

Cengiz

Bunların hepsi aynı kafa pişkin pişkin laflar ediyorlar . ayrıca il başkanının belediyede dönen firildsklari bilmemesi mümkün değil.
