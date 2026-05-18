İlginç olay: Eminönü'nde bayat mısır yedi: Ben daha iyi yaparım diyerek hayatını değiştirdi! Dikkat çeken sözler
Eminönü'nde bayat mısır yedikten sonra bunu yapmaya karar verdi... Aldığı bu kararla yılda 50 bin adet mısır satıyor artık...
Eminönü'nde bayat mısır yedikten sonra bunu yapmaya karar verdi... Aldığı bu kararla yılda 50 bin adet mısır satıyor artık...
İstanbul'da işsiz olduğu dönemde yediği bayat mısırdan sonra esnafla tartışan Dursun Öztürk, kendisine defol git diyen esnafa inat bu iş daha iyi yapacağını söyleyerek piknik tüpüyle mısırcılık serüvenine başladı. Şimdi yoğun müşteri kitlesine ulaşan Öztürk başarısının sırrını verdi.
İstanbul Eminönü'nde 18 yıl önce esanafla tartışmasının sonucunda yeni bir hayatın kapısını aralayan Dursun Özcan, yılda 50 bin adet mısır satıyor.
Dursun Öztürk, işsiz kaldığı dönmede bir mısırcının tezgahından aldığı mısırın bayat çıkması üzerine "İnsanlara kötü mısır satıyorsunuz" demesinin üzerine, "Senden para istemiyorum, defol git" yanıtını aldı.
Yaşanan olay sonrasında hırslanan Öztürk, eve giaderek eşi Zeynep Öztürk'ün de desteğini alarak mısırcılık serüvenine başladı.
İlk gün 15 adet mısırla yola çıkan Öztürk, zaman içerisinde bu sayıyı artırarak satışlarında zamanla ivme kazandı.
Hijyene dikkat ettiğini belirten Dursun Öztürk, "Akşama kalan mısır burada kesinlikle satılmaz. Milletin sağlığıyla oynamayız, kalanları hayvanlara veririm. Mısırlarımız özel gelir, kazanı her gün temizleriz" diyerek işine verdiği titizliği ortaya koydu.
Bu yolculukta en büyük destekçisinin eşi Zeynep Öztürk'ü 2024 yılının Temmuz ayında kalp krizi sonucu kaybeden Dursun Dayı, yaşadığı büyük acıyı su sözlerle açıkladı: "Eşimi kaybedince dünyam karardı. Onunla omuz omuza çalıştık, o olmayınca tadımız kalmadı. Keşke ölmeseydi de bir lokma ekmeğe muhtaç olsaydım."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23