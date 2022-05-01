Uşak bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Uşak Merkez bayram namazı kaçta? Bayram namazının hangi ilde saat kaçta kılınacağı araştırılmaya başlandı. Uşak'ta bayram namazı kılacak olanlar ise 'Uşak bayram namazı saati?' konusunu araştırıyor. Banaz Eşme Karahallı Sivaslı bayram namazı saati:
2 Mayıs Pazartesi sabahı 81 ilde bayram namazı kılınacak. Uşak'ta bulunanlar ise merkez ve ilçelerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı.
Uşak bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
2 Mayıs Pazartesi sabahı Uşak Merkez'de bayram namazı saat 06.36'da kılınacak.
Banaz bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Uşak Banaz'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.34'te kılınacak.
Eşme bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Uşak Eşme'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.38'de kılınacak.
Karahallı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Uşak Karahallı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.36'da kılınacak.
Sivaslı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Uşak Sivaslı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.35'te kılınacak.