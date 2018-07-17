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Usain Bolt'un futbol hayali gerçek oluyor!

Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt, çok istediği futbol kariyerine Avustralya temsilcisiyle anlaşma sağlamaya çok yakın.

17 Temmuz 2018 Salı 11:16
Usain Bolt'un futbol hayali gerçek oluyor!

Erkekler 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni ismi Usain Bolt, futbolculuk hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Atletizm kariyerinin son dönemlerinde bu niyetini açıkça ortaya koyan Jamaikalı sprinterin, Avustralya Ligi ekiplerinden Central Coast Mariners ile sözleşme imzalama aşamasında olduğu öğrenildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Avustralya'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Shaun Mielekamp, ilk aşamada Bolt'u altı haftalık bir deneme sürecine tabi tutacaklarını belirterek, "Belli şartlar üstünde anlaşma sağlandı ancak iki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Eğer her şey yolunda giderse Bolt önümüzdeki sezon Avustralya Ligi'nde forma giyebilir." ifadelerini kullandı. Mielekamp, eski sprinterin çok iyi bir sol ayağa sahip olduğunu ve her antrenmanda kendisini daha da geliştirdiğini sözlerine ekledi.

"AVUSTRALYA LİGİNE BİR KAHRAMAN LAZIM"

Bolt'un menajerlerinden Tony Rallis ise, 31 yaşındaki sporcunun profesyonel düzeyde futbol oynamak için çok hevesli olduğunu belirterek, "Avustralya Ligine bir kahraman lazım ve bizim elimizde Süpermen var." diye konuştu. 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından pistlere veda eden Usain Bolt, bu yıl içinde önce Alman kulübü Borussia Dortmund, ardından Norveç temsilcisi Stromsgodset'in antrenmanlarına katılmıştı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 11:16
  1. Usain Bolt
  2. Avustralya
  3. Central Coast Mariners

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