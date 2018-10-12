Usain Bolt, futbola çok hızlı başladı
Atletizm kariyerini noktalayarak futbola başlayan Usain Bolt, Avustralya Ligi ekiplerinden Central Coast Mariners'ta formasıyla çıktığı ilk maçında 2 gol birden attı.12 Ekim 2018 Cuma 14:47
Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra futbola başlayan Usain Bolt, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.
Avustralya ekiplerinden Central Coast Mariners'ta forma giyen 8 olimpiyat madalyası sahibi Jameikalı atlet Usain Bolt, futbol kariyerinin ilk golüne imza attı.
Bolt siftahı yaptı
Kazandığı madalyalarla adını atletizm tarihine altın harflerle yazdıran Usain Bolt, takımının Macarthur South West United ile oynadığı maçta 95 numaralı formayla ilk 11'de sahaya çıktı.
32 yaşındaki Jameikalı, takımının 4-0 kazandığı maçta 57. ve 68. dakikalarda iki gole imza atma başarısı gösterdi.
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