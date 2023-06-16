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Aktüel Ürküten araştırma: Hollanda kraliyet ailesi, kölelerden tam 545 milyon euro kazandı
Aktüel

Ürküten araştırma: Hollanda kraliyet ailesi, kölelerden tam 545 milyon euro kazandı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 23:25:00 - 2023-06-16 23:31:17
Ürküten araştırma: Hollanda kraliyet ailesi, kölelerden tam 545 milyon euro kazandı

Yeni bir araştırma: Hollanda kraliyet ailesinin, kolonilerdeki kölelik sürecine büyük ölçüde müdahil olduğu ve kraliyet ailesinin 1675-1770 döneminde köleliğin yaygın şekilde yapıldığı kolonilerden, bugünkü değeriyle 545 milyon euro'luk gelir elde ettiği belirtildi.

Hollanda parlamentosunun talebiyle İçişleri Bakanlığı'nca, Hollanda devletinin kölelik tarihine yönelik yapılan araştırmanın neticesinde hazırlanan kitap, hükümet sitesinden yayımlandı.

"Devlet ve Kölelik" başlıklı kitapta, Hollanda devletinin, kraliyet ailesinin, şirketlerin ve toplumun önemli kısmının kolonilerindeki kölelik sürecine "doğrudan", "bilinçli şekilde" ve "büyük ölçüde" müdahil olduğu ve bu kolonilerden önemli gelir elde ettiği vurgulandı.
Köleliğin etkilerinin, dünya genelinde ve Hollanda'da hala görülebildiği anlatılan 480 sayfalık kitapta, Hollanda krallarının çeşitli yollarla kolonilerden ve köle ticareti yapan firmalardan gelir elde ettiği aktarıldı.

Kitapta, bugünkü Hollanda devletinin selefi olan ve 1588-1795 döneminde hüküm süren Birleşik Hollanda Cumhuriyeti'nin (Republiek der Verenigde Nederlanden) kralları 3, 4. ve 5. Willem'in kolonilerden gelir elde ettiği, ayrıca 1602'de kurulan Hollanda Doğu Hindistan Şirketinin, kolonilerden ve köle ticaretinden elde ettiği gelirin yüzde 3'ünü hissedar olmamalarına rağmen Hollanda krallarına verdiği kaydedildi.

545 MİLYON EURO GELİR ELDE EDİLDİ

Kraliyet ailesinin, 1675-1770 döneminde, köleliğin yaygın şekilde yapıldığı kolonilerden elde ettiği gelirin bugünkü karşılığının 545 milyon avro olduğu belirtilen kitapta, Hollanda'nın Afrika, Güney Amerika ve Asya kıtasındaki kolonilerinde yaygın şekilde köle ticareti yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
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"HOLLANDA DEVLETİ VE SELEFİ DOĞRUDAN SORUMLU"

Amsterdam'daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsünün (IISG) internet sitesinde yayımlanan açıklamada, kitabın yazarlarından Enstitü Araştırmacısı Matthias van Rossum'un, "Kolonilerdeki köleliğe sebep olan politikaları; yaptıkları, izledikleri ve destekledikleri için Hollanda devleti ve selefi doğrudan sorumludur" şeklindeki ifadesine yer verildi.
Hollanda'da kraliyet ailesi tarafından geçen yıl başlatılan ve üç yıl sürmesi planlanan başka araştırmada da kraliyet ailesinin, kölelik ile olan bağlantısının daha detaylı şekilde incelenmesi öngörülüyor.

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