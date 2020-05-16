Ürettikleri maske sayısı 18 bin adete ulaştı

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi kadınlarının, koronavirüs ile mücadele sürecine katkıları sürerken, ürettikleri maske sayısı ise 18 bin adete ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, kadınların kendilerini geliştirdiği birer merkez olmanın yanında, zor günlerde de dayanışmanın merkezi olmaya devam ediyor. Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi, Fatih Belde Evi ve Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi olmak üzere 3 merkezde devam eden üretimler ile günde ortalama bin maske üretimi yapılıyor. Bugüne kadar 18 bin adet maskenin dağıtımı tamamlanırken gelen talepler üzerine ilçe genelindeki site sakinlerine de maske ulaştırılıyor.

Kadınlar tarafından özen ile hazırlanan maskeler, pamuklu kumaştan üretiliyor ve yıkanarak yeniden kullanılabiliyor.