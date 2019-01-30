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"Üretim miktarlarında yüzde 30 düşüş gözlemlenmiştir"

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır:- "(Yaş sebze ve meyve) Üretim miktarlarında bugüne kadar yüzde 30 düşüş gözlemlenmiştir. En büyük sorunumuz ise güneşli gün sayısının geçmiş yıllara oranla azalmasıdır"- "Kumluca'da ağırlıkla sebze üretimi yapılan 2 bin dekar örtü altı alan, 400 dekarın üzerinde narenciye bahçesi, Finike'de 300 dekar örtü altı alan ve yaklaşık 4 bin dekar narenciye bahçesi zarar gördü"

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:17
"Üretim miktarlarında yüzde 30 düşüş gözlemlenmiştir"

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yaş sebze ve meyvedeki fiyat artışına değinerek, "Üretim miktarlarında yüzde 30 düşüş gözlemlenmiştir. En büyük sorunumuz ise güneşli gün sayısının geçmiş yıllara oranla azalmasıdır." dedi.

ATB'nin ocak ayı olağan meclis toplantısında konuşan Çandır, geçen hafta meydana gelen afetler nedeniyle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Çandır, zarar gören sebze, meyve ve kesme çiçek üreticilerine de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Rüzgar ve hortum nedeniyle sebze meyve bahçelerinin ciddi zararlar gördüğüne dikkati çeken Çandır, şöyle devam etti:

"Kumluca'da ağırlıkla sebze üretimi yapılan 2 bin dekar örtü altı alan, 400 dekarın üzerinde narenciye bahçesi, Finike'de 300 dekar örtü altı alan ve yaklaşık 4 bin dekar narenciye bahçesi zarar gördü. Serik'te 500 dekar örtü altı alanda, Aksu'da 3 bin dekar civarında örtü altı alanda, Muratpaşa'da ise 400 dekar örtü altı alan ve 750 dönümün üzerinde meyve bahçesi rüzgar ve hortum nedeniyle tahrip oldu."

Afetlerin ardından Antalya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı ile yetkililerin, açıklamalarının üreticiyi memnun ettiğini belirten Çandır, ancak üreticinin beklentisinin tarım kredi kooperatifleri ile bankalara olan borçlarının en az 3 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi yönünde olduğunu aktardı.

"Bu afetten alacağımız ders bundan sonra tüm dünyayı tehdit eden iklim değişiklikleriyle ilgi tedbirlerin alınmasıdır." diyen Çandır, yaşanan afetlerden sonra ülke gündeminde yaş meyve ve sebze fiyatlarının tekrar gündeme geldiğini söyledi.

Bu yıl iklim koşullarının üretim kalitesini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Çandır, "Üretim miktarlarında bugüne kadar yüzde 30 düşüş gözlemlenmiştir. En büyük sorunumuz ise güneşli gün sayısının geçmiş yıllara oranla azalmasıdır. Hava koşullarından kaynaklı ürünlerin pazara sunulmasındaki gecikmeleri de göz önünde bulundurursak böyle dönemde fiyat hareketliliklerine şaşırmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan ATB'nin "Antalya Yaklaşımı" kapsamındaki birikmiş KDV'lerin iadesinin yapılması önerisinin Türkiye Ekonomi Şurası'nda karşılık bulduğunu aktaran Çandır, bu durumdan memnun olduklarını ancak kısa süre içerisinde bu konuda çözüm üretilmesini beklediklerini kaydetti.



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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:17
  1. Ali Çandır
  2. Antalya
  3. Antalya Ticaret Borsası
  4. ATB
  5. üretimdeki düşüş

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