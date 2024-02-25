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Ekonomi Üretici mutlu satışlar zirve yaptı!
Ekonomi

Üretici mutlu satışlar zirve yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-02-25 14:54:00 -
Üretici mutlu satışlar zirve yaptı!

Üretim sorunlarına rağmen 2023 yılında gerçekleşen Tokat yaprağı satışı yüzleri güldürdü.

Tokat’ta ince, narin ve kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan Tokat Yaprağı 2023 yılında yüzleri güldürdü. Dolu ve hastalıktan dolayı üretim sıkıntıya girse de tedariğini sağlayan firmalar bol satış yaptı.

Üretim sıkıntılarına rağmen, dolu ve hastalıktan etkilenen bağlardan yaprak tedarikini sağlayan firmaların özverili çalışmalarıyla, satışlar zirveye ulaştı. Firmalar, taleplerin karşılanması için yoğun gayret gösterirken, temizlik aşamasından geçirilen ve özenle paketlenen yapraklar, müşterilere ulaştırılmak üzere kargo hizmetiyle tüm illere gönderiliyor. Gurbette yaşayan veya Tokat'a ziyarete gelen müşterilerle sıkı bir iletişim halinde olan üreticiler, siparişleri zamanında teslim etmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Geçen yıla göre yaprak olmamasına rağmen, fiyat artışlarına rağmen satışların olumlu seyrettiği belirtilirken, üreticiler gelecek yıl için daha üstün bir satış hedefliyor. 

"Müşteri talebi çok"

Tarihi Taşhan’da Tokat Yaprağı satıcılığı yapan Mustafa Elmacıer, “Dolu ve hastalıktan dolayı yaprağımız taleplerimizi karşılayamadı. Müşteri talebi çok olduğu için yeterli tedariğimizi görmeye çalıştık. Yapraklarımız da güzel. Herhangi bir sorun yok. Bağlardan dolum tesislerine gelene kadar temizlik aşamasından geçerek paketlememizi güzel bir şekilde yaptık. Bu yıl da müşterilerimizin talebine yetişmeye çalışıyoruz. Tüm illere yıllardır gönderim yapıyoruz. Kargo hizmetimiz mevcuttur. Bu yıl da gurbette yaşayan veya da Tokat’a daha önce konaklamak için gelen tüm müşterilerimizle irtibat halindeyiz. Siparişlerini gönderiyoruz. Talep geçen yıla göre çok fazla. Bu yıl daha da üstün bir satış olurdu. Geçen yıla mukayese edilirse yaprak olmadı ama bizlerin satışı hemen hemen fiyat artışına rağmen yine de güzel geçti” dedi.

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