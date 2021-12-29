“Üretici endişeye kapılmasın”

TMO’nun özellikle hububat ve bakliyat piyasalarında düzenleyici, istikrarı sağlayıcı rolü olduğuna dikkati çeken Güldal, Kovid-19 salgını ve kuraklığın sektörde önemli ölçüde etkili olduğunu dile getirdi.

Stoklara takviye yapılıyor

Güldal, TMO’nun görevlerinden birisinin de üreticileri üretim döneminde korumak kollamak, tüketim döneminde de tüm halkın gıda güvenliği için tedbir almak olduğunu vurgulayarak, bunun için TMO’nun stoklarına sürekli takviye yapıldığını ifade etti. Güldal, “Geldiğimiz gün itibarıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Türkiye’de hububat üretiminde her ne kadar olumsuz tesirlerden dolayı azalma olsa da stok ve arz güvenliği açısından herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir” dedi.

Kaygıya gerek yok

Güldal, şunları kaydetti: “Ekim ve kasım aylarında hep şu mesajı verdik, elbette girdi fiyatları yükseldi, tohum, gübre, ilaç mazot gibi bazı girdilerin fiyatlarında yükselişler söz konusu oldu. Gelecek yıl da üretimi etkileyen tüm maliyet unsurlarını hesaba katarak buğday, arpa ve diğer tarım ürünlerinin alım fiyatlarını açıklayacağız, ilan edeceğiz ve o fiyatlar üzerinden de alım yapma taahhüdünde bulunacağız. Dolayısıyla üreticilerimizin maliyetlerinin artmasından dolayı ürünlerinin değerinin azalacağı veya değerini bulamayacağı gibi bir endişeye kapılmalarına gerek yoktur.”