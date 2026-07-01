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Kobi Üreten eller için aile eğitimi! Denizli’de program fabrikaya taşındı
Kobi

Üreten eller için aile eğitimi! Denizli’de program fabrikaya taşındı

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Üreten eller için aile eğitimi! Denizli’de program fabrikaya taşındı

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Üreten Eller Güçlü Aileler' Projesi kapsamında, Denizli OSB’de Uğurlu Oto Cam çalışanlarına aile eğitimi verildi.

Denizli’de aile eğitimi bu kez sanayi çalışanlarının iş ortamına taşındı. Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı Aile Okulu Programı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan "Üreten Eller Güçlü Aileler" Projesi kapsamında, Denizli Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Uğurlu Oto Cam firması çalışanlarına yönelik aile eğitimi programı düzenlendi.

 

Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Denizli İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Gönüldenk, Honaz İlçe Millî Eğitim Müdürü Numan Turan, Uğurlu Oto Cam Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kaplan ile firma çalışanları katıldı.

 

Eğitimde, Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Üreten Eller Güçlü Aileler Projesi Koordinatörü Mustafa Avcı ile Aile Eğitimi Formatörü, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Sultan Başak tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Program kapsamında sanayi kuruluşlarında görev yapan ebeveynlere; aile içi iletişim, etkili ebeveynlik, çocuk ve ergen gelişimi, akademik başarıda ailenin rolü, teknoloji bağımlılığı, dijital ebeveynlik, akran zorbalığı ve değerler eğitimi konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

 

“Bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz”

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Sanayimizin en önemli gücü insan kaynağıdır. Çalışanlarımızın yalnızca mesleki gelişimlerini değil, aile yaşamlarını ve sosyal refahlarını destekleyen projeleri de büyük bir değer olarak görüyoruz. ’Üreten Eller Güçlü Aileler’ Projesi, çalışanlarımızın aile içi iletişimlerini güçlendirmelerine, çocuklarının gelişim süreçlerini daha bilinçli şekilde takip etmelerine ve sağlıklı aile yapısının desteklenmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak, çalışanlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapmaya ve kurumlarımızla iş birliği içerisinde bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze, eğitmenlerimize ve katılım sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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