Ürdün'den şoke eden açıklama: Aşı sonrası hayatını kaybetti
Ürdün Sağlık Bakanlığı, ikinci doz AstraZeneca aşısı sonrası bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ürdün Sağlık Bakanlığı, 66 yaşındaki bir kişinin ikinci doz AstraZeneca aşısının uygulanmasının ardından hayatını kaybettiğini ve yaşlı adamın ölümü ile soruşturma başlatıldığını aktardı.
Yaşlı adamın ikinci dozu aldıktan 10 dakika sonra dinlenme alanında bayıldığını ve hastaneye kaldırılmadan önce sağlık personelinin tıbbi müdahalede bulunmaya çalıştığını açıklayan bakanlık, yaşlı adamın daha sonra hayatını kaybettiğini belirtti.
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.