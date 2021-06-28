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Dünya Ürdün'den şoke eden açıklama: Aşı sonrası hayatını kaybetti
Dünya

Ürdün'den şoke eden açıklama: Aşı sonrası hayatını kaybetti

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ikinci doz AstraZeneca aşısı sonrası bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 11:03:00 -
Ürdün'den şoke eden açıklama: Aşı sonrası hayatını kaybetti

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 66 yaşındaki bir kişinin ikinci doz AstraZeneca aşısının uygulanmasının ardından hayatını kaybettiğini ve yaşlı adamın ölümü ile soruşturma başlatıldığını aktardı.

Yaşlı adamın ikinci dozu aldıktan 10 dakika sonra dinlenme alanında bayıldığını ve hastaneye kaldırılmadan önce sağlık personelinin tıbbi müdahalede bulunmaya çalıştığını açıklayan bakanlık, yaşlı adamın daha sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

Nihal

buda haber mi zaten ölüm yan etki onuda imzalıyorsun karşı komşunun akrabası aşı sonrası komaya girdi ve öldü.Üst sokakta felç vakası var bunlar yanıbaşımızdaki bırakın Arap ülkesini aşıların yan etkisinde ölümüde kabul ediyorsunuz boşuna onay almıyorlar bu aşılar denek aşılarıdır sorumluluk tamamen aşıyı yaptıranadır iyice tartın öyle karar verin
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