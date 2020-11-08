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Aktüel Ürdün'de son 24 saatte 52 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti
Aktüel

Ürdün'de son 24 saatte 52 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-08 22:51:59 -
Ürdün'de son 24 saatte 52 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

AMMAN (AA) - Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 52 artarak 1233'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 52 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 4 bin 519 yeni vaka tespit edildiği ve 179 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısının 109 bin 321, can kaybının 1233, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 380 olduğu kaydedildi.

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