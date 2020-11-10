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Aktüel Ürdün'de halk milletvekili seçimi için sandık başında
Aktüel

Ürdün'de halk milletvekili seçimi için sandık başında

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:52:59 -
Ürdün'de halk milletvekili seçimi için sandık başında

AMMAN (AA) - Ürdünlüler 19. dönem Temsilciler Meclisi seçimi için sandık başına gidiyor.

Ülkede 130 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı.

Seçimde, 294 listeden 360'ı kadın olmak üzere 1674 aday yarışıyor.

Bağımsız Seçim Kurumu Sözcüsü Cihad el-Momeni, 4 milyon 640 bin 643 seçmenin, 23 seçim bölgesindeki 1824 sandıkta oy kullanacağını ifade etmişti.

Parlamento ile ilgili işleri takip eden Rased Merkezi Müdürü Amir beni Amir, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin görülmemiş bir parti katılımına sahne olduğunu, ülkedeki 48 partiden 47'sinin yarışacağını belirtmişti.

Ürdün'de partileşmenin önünde önemli bir engel kabul edilen "taşınamaz tek oy sistemi"nin kaldırıldığı yeni seçim kanunuyla, milletvekili sayısı 150'den 130'a düşürülmüştü.

Ürdün parlamentosu, Kral tarafından atanan isimlerin yer aldığı "Senato" ile seçimle iş başına gelen "Temsilciler Meclisi" olmak üzere iki kanattan oluşuyor.‎


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