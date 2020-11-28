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Aktüel Ürdün ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Ürdün ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 19:54:09 -
Ürdün ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 2 bin 626'ya, Cezayir'de 2 bin 393'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 56 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 373 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 626'ya, vaka sayısının 210 bin 709'a yükseldiği, 142 bin 710 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin daha vefat ettiği, 1044 kişinin enfekte olduğu, 622 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 2 bin 393'e, vaka sayısı 81 bin 212'ye yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı 52 bin 628'e çıktı.

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