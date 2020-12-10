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Aktüel Ürdün Kralı: "Bölgedeki istikrarsızlığın nedeni Filistinlilerin haklarından mahrum edilmesi"
Aktüel

Ürdün Kralı: "Bölgedeki istikrarsızlığın nedeni Filistinlilerin haklarından mahrum edilmesi"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:40:31 -
Ürdün Kralı: "Bölgedeki istikrarsızlığın nedeni Filistinlilerin haklarından mahrum edilmesi"

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgedeki istikrarsızlığın nedeninin Filistin halkının haklarından mahrum bırakılması olduğunu belirtti.

Kral 2. Abdullah, 10 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından açılan Temsilciler Meclisinin 19. Olağanüstü Oturumunda konuşma yaptı.

Kral Abdullah, "Bölgenin çatışmalara mahkum kalmasının ve istikrarsızlığının nedeni Filistin halkının haklı ve meşru haklarından mahrum edilmesidir." dedi.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığının Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıfların hamisi olmasından hareketle Kral Abdullah, "Kudüs'ü, mukaddesatını, kimliğini ve tarihini koruma konusunda asla çekinmedik ve çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah, Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne yönelik herhangi bir müdahaleyi kabul etmeyeceklerini de vurgulayarak, Mescid-i Aksa'da bölünme ya da ortaklığın mümkün olmadığını belirtti.

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