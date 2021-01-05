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Aktüel Ürdün Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısıyla "bölgesel krizleri" görüştü
Aktüel

Ürdün Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısıyla "bölgesel krizleri" görüştü

Yeniakit Publisher
2021-01-05 22:28:37 -
Ürdün Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısıyla "bölgesel krizleri" görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker ile bölgesel krizleri ve çözüm çabalarını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Schenker'i başkent Amman'da kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmenin yolları ve bunu her alanda güçlendirmenin önemi ele alındı.

Safedi ve Schenker, bölgedeki gelişmeler ve bölgesel krizlerin çözümü için harcanan çabaların yanı sıra bölgede istikrarı sağlamak için iki ülke arasındaki daimi iş birliğini görüştü.

Bakanlık açıklamasında, Schenker'in Ürdün'e ne zaman ulaştığı ve ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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