  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ürdün, 41. KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnun
Aktüel

Ürdün, 41. KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnun

Yeniakit Publisher
2021-01-05 22:44:39 -
Ürdün, 41. KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnun

AMMAN (AA) - Ürdün, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nden çıkan sonuçları memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 41. KİK Zirvesi'nin ardından imzalanan Ula Bildirisi'nin, sorunun çözülmesi için büyük bir başarı olduğunu ve Körfez krizini sona erdirip ilişkileri normal seyrine döndürdüğünü belirtti.

Safedi, Körfez ve Arap ülkelerinin dayanışma ile istikrarı güçlendirme arzusundan ve Kuveyt'in bu bağlamda gösterdiği çabalardan da övgüyle söz etti.

41. KİK Zirvesi bugün Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde yapılmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıklamıştı.

Bin Ferhan, "Ula Bildirisi, güçlü ilişkileri teyit etti, bunların yeniden tahkim edilmesi ve komşuluk ilişkilerine saygı çağrısı yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması

Hindistan tarafından ortaya atılan 'Türkiye, Pakistan'dan nükleer silah teknolojisi alacak' haberi İslamabat tarafından yalanlandı.
Doğal gazi gemisi Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Doğal gazi gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre; Cezayir'den yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türki..
ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD yönetimi, İran'ın çelik ve metal endüstrisiyle bağlantılı 17 şirket ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay