Ünye’de sahile vuran İDA paniği: Denize çıkışlara geçici yasak getirildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde, liman yakınlarında bir İnsansız Deniz Aracı (İDA) bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılan araç güvenlik altına alındı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Deniz balıkçılığıyla uğraşanlara, pazartesi gününe kadar denize açılmamaları ve avlanmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Cevizdere Mahalle Muhtarı Şükrü Balcıoğlu da mahalle sakinleri ve balıkçılar için bir mesaj paylaştı. Balcıoğlu, mesajında şöyle dedi: “Hayırlı akşamlar değerli mahalle sakinleri liman ve kavaklar arası kıyıdan 2 mil deniz (karadan açığa 2 mil ) dip avcılığı pazartesiye kadar yasaklamıştır, denizde (İDA) İnsansız deniz aracı vardır, içi yaklaşık 2 ton mühimmat doludur, kıyıdan ve denizden kolluk kuvvetleri emniyete alınmıştır, bu alanda sahil kenarlarına dikkatli olalım, bilginize”