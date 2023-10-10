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Kadın - Aile Unutkanlık: Hafızayı canlı tutan o bitkiler! Unutkanlık neden olur? Unutkanlığa ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Unutkanlık: Hafızayı canlı tutan o bitkiler! Unutkanlık neden olur? Unutkanlığa ne iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2023-10-10 23:49:00 - 2023-10-11 00:02:07
Unutkanlık: Hafızayı canlı tutan o bitkiler! Unutkanlık neden olur? Unutkanlığa ne iyi gelir?

Bir çok sebep doğrultusunda görülen ve hemen tedavi edilmesi gereken bir hastalık türü olan unutkanlık ilerlediği zaman daha büyük sonuçlar doğura bilir. Bunun için ilk önce vitaminlerin eksik olup olmadığına bakılmalıdır. Yani unutkanlığın sebebi öğrenilmelidir. Daha sonra tedavisi ona göre uygulanmalıdır. Tedavilerde uzun süre yapılmalıdır. B12 eksiliği unutkanlığa sebep olur mu?, Unutkanlığının nedenleri nelerdir?, Unutkanlık başka hastalığa da sebep olur mu?, doğal tedavi yöntemleri nelerdir?, Hafızayı güçlendiren besinler nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

Unutkanlığın Sebepleri Nelerdir?

Vitamin eksiklikleri
Alkol ve madde bağımlılığı
Uyku bozukluğu
Beslenme eksikliği
İlaçların yan etkileri
Aşırı stres, depresyon
Denge bozuklukları
Kanser tedavileri
Enfeksiyon
Beyin tümörü

Unutkanlığın Tedavi Yöntemleri

*Mutlaka hafta da 1 defa balık tüketilmelidir.
*Eğer b12 den kaynaklanıyor ise B12 eksiliğinin giderilmesi gerekir. Bunun için düzenli olarak B12 vitamini alınmalıdır.
*Yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi hayvanlar ürünlerinde tüketimi artırılmalıdır.
*Kuruyemiş özellikle günlük 1 tane de ceviz tüketilmelidir.
*Bal, portakal, soğan, sarımsak, da beyin için faydalı besinlerdendir.

Sirke tarifi; 1 fincan yeşil kahve, 1 fincan biberiye, 3 adet elma, 1 fincan yeşil çay, 1 çorba kaşığı kadar kaya tuzu, 4 litre su, 1 fincan da sirke. Bu karışımı cam bir kavanoza koyun ve ağzı kapalı şekilde 20 gün bekletin. Sirke olduktan sonra yetişkinler 1 yemek kaşığı çocuklar 1 çay kaşığı tüketmelidir. 3 öğün alınmalıdır.
Akşam yatmadan önce 1 bardak taze sıkılmış havuç suyu tüketilmelidir.

*1 demet maydanoz, 2 adet havuç, 2 adet kivi, yarım demet nane, 2 adet limon, 1 adet maden suyu, 1 su bardağı da su. Bütün malzemeleri rondoya atarak tamamen parçalanmalıdır. Bu karşımı da 24 saat içerisinde içilmelidir. Hafta da 1 defa yapılması yeterlidir.

*Balık yağı da unutkanlık için çok faydalıdır. Omega-3 bakımından zengin olduğu için unutkanlığı da geçirmektedir.
*Kahve de düzenli olarak tüketildiği zaman unutkanlığa karşı iyi gelmektedir. Her gün 1 tane Türk kahvesi tüketilmesi yeterlidir.
*Kakule bir çeşit kahve çekirdeğidir. Yine unutkanlığa karşı da iyi gelmektedir.
*Biberiye yağı koklamakta hafızanın gelişmesini de sağlamaktadır.
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