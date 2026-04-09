Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kamuoyunda ünlülere yönelik olarak bilinen "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU

14-Enes GÜLER

9 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Salı günü de ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alınmıştı. Jandarmada işlemleri tamamlanan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi.

Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi.6 isim ise örnek verdikten sonra serbest bırakıldı. Simge Sağın ve İlkay Şencan “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Simge Sağın ve İlkay Şencan yurt dışı çıkış yasağıyla, Melek Mosso ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.