Ünlü yorumcu Güntekin Onay’dan şaşkına çeviren sözler: Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz…
Geçtiğimiz günlerde beIN Sports'tan ayrıldığı iddia edilen ünlü futbol yorumcusu Güntekin Onay, göçmenlerle ilgili, "Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz mülteci Afgan, Suriyeli, Pakistanlı gelmesin" dedi.
Geçtiğimiz günlerde beIN Sports'tan ayrıldığı iddia edilen ünlü futbol yorumcusu Güntekin Onay, göçmenlerle ilgili, "Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz mülteci Afgan, Suriyeli, Pakistanlı gelmesin" dedi.
Onay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:
"Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç. Çok tehlikeli bir noktadayız. Hükümetimiz bunları sınır dışı etsin."
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Onay, daha sonra yeni bir paylaşımda bulunarak, "Suriyeli doktor, pilot , mühendis gelsin! Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz mülteci Afgan, Suriyeli, Pakistanlı gelmesin" ifadelerini kullandı.