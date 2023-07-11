  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Memurun yarısından az maaş alan emeklileri unutmadı! Bahçeli'den bomba

Rusya'nın yeni hedefi: ne dolar, ne altın, ne de petrol! O açıklama: Lityum üretimi diyerek duyurdular

Kuyumculardan gram altın için olay açıklama! Tren kaçabilir... 'O rakama düşecek' diyerek duyurdular

Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi, tam 45 metre!

İstanbul'da ekmek fiyatlarına kafaya göre zam

Böyle korku görülmedi! Türkiye'ye savaş uçağı verilmemesi için ayağa kalktılar

Devlet desteğiyle yüzlerce girişimci sertifikalı arıcı oldu! Türkiye izin verdi: Tonlarca bal üretecekler

İzmir'de Tunç Soyer'den içme suyuna insafsız zam!

Sen misin Kur'an'a saldıran... Taliban'dan bomba İsveç kararı!

Sivas ilimizde doğalgaz alt yapı çalışmaları başladı: Hamle sonrası yeni rekorlar gelebilir! Yetkililer duyurdu
Gündem Ünlü yorumcu Güntekin Onay’dan şaşkına çeviren sözler: Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz…
Gündem

Ünlü yorumcu Güntekin Onay’dan şaşkına çeviren sözler: Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz…

Yeniakit Publisher
2023-07-11 15:45:00 -
Ünlü yorumcu Güntekin Onay’dan şaşkına çeviren sözler: Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz…

Geçtiğimiz günlerde beIN Sports'tan ayrıldığı iddia edilen ünlü futbol yorumcusu Güntekin Onay, göçmenlerle ilgili, "Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz mülteci Afgan, Suriyeli, Pakistanlı gelmesin" dedi.

Geçtiğimiz günlerde beIN Sports'tan ayrıldığı iddia edilen ünlü futbol yorumcusu Güntekin Onay, göçmenlerle ilgili, "Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz mülteci Afgan, Suriyeli, Pakistanlı gelmesin" dedi.

Onay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Suriyeliler hızlı ürüyor, Afgan gençler ise farklı bir kültür, hepsi cinselliğe aç. Çok tehlikeli bir noktadayız. Hükümetimiz bunları sınır dışı etsin."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Onay, daha sonra yeni bir paylaşımda bulunarak, "Suriyeli doktor, pilot , mühendis gelsin! Hayatı boyunca kadın görmemiş, abaza, işe yaramaz, çulsuz mülteci Afgan, Suriyeli, Pakistanlı gelmesin" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23