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Gündem Ünlü sanatçı sahnede beyin kanaması geçirdi! Kötü haberi o isim duyurdu
Gündem

Ünlü sanatçı sahnede beyin kanaması geçirdi! Kötü haberi o isim duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-01 13:50:00 -
Ünlü sanatçı sahnede beyin kanaması geçirdi! Kötü haberi o isim duyurdu

Sanatçı Suavi, ünlü müzisyen Tankut Alacalı'nın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. Alacalı'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Pek çok ünlü isimle sahne alan ve sanatçı Suavi'nin orkestrasında çok uzun yıllardır davul çalan Tankut Alacalı, sahnede beyin kanaması geçirdi. Kötü haberi sanatçı Suavi sosyal medya hesabından duyurdu. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Alacalı'nın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Haberi duyuran ünlü sanatçı Suavi "Yıllardır birlikte sahne paylaştığım, İzmirli değerli müzisyen dostum, kardeşim Tankut dün gece sahnede beyin kanaması geçirdi ve az önce de ameliyata alındı. Canım arkadaşıma acil şifalar diliyorum" dedi.


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