Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan'ın kızlarını yaktılar

Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren İlkan ve Zeynep Seren İlkan'ın lazer epilasyonunda yanmaları sonucu açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin gönderdiği dosyada inceleme yapan dermatolog bilirkişi, söz konusu operasyonda Cansu Ceren'in vücudunda da birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda da ise ikinci derece yanıklar oluştuğu rapor edildi.

Avukat Cansu Ceren İlkan ve kardeşi Zeynep Seren İlkan, 2019 yılında lazer epilasyonu hizmeti almak için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvurdu. İki aşamadan oluşan toplam 16 seans üzerinden verilecek hizmetin bedelini peşin ödeyen kardeşler, üçüncü seanstan sonra vücutlarında çeşitli yanık izleri oluştuğunu fark etti.

İzler artarak devam etti

Epilasyonu yapan kişi tarafından izlerin normal olduğunu, yakında geçeceğini öğrenen kardeşler lazer seanslarına devam etti.

Bu süre zarfında izler artmaya devam etti. Kız kardeşlerin aldığı raporda vücutlarında ikinci dereceden yanıklar oluştuğu tespit edildi.

Bilirkişi "yanık var" dedi

Güzellik merkezindeki şüpheliler hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçu kapsamında ceza talep etti. Şüpheliler geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Mahkeme daha önce görülen davada dosyanın dermatolog bilirkişiye tevdi etmişti.

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda söz konusu operasyonda Cansu Ceren'in vücudunda da birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda da ise ikinci derece yanıklar oluştuğunu belirtti.

Dava ileri bir tarihe ertelendi.