Ünlü oyuncunun Türkiye'yi terk etme sebebi ortaya çıktı! İddialar korkutucu

Geçmişte büyük bir popülerlik kazanan çocuk dizisi Selena, yıllar geçmesine rağmen hala sık sık gündemde yer almaya devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından biri olan ve Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, oyunculuk kariyerini bırakıp ülkeyi terk etmesiyle büyük bir ilgi odağı haline gelmişti. İddialara göre ülkeyi terk etme sebebinin saplantılı bir hayranı yüzünden olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Bir dönemin en popüler çocuk dizisi Selena, geçen yıllara rağmen hâlâ sık sık gündemde kendine yer buluyor. Dizinin başrol oyuncularından biri olan ve Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci'nin oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmesi oldukça konuşulmuştu.

Dizide Selin karakterini Cansu Demirci hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Ortaya çıkan iddia ise adeta kan dondurdu.

“Saplantılı hayran” iddiası

Cansu Demirci, Selena dizisi sona erdikten sonra oyunculuğu bırakarak yurt dışına taşındı. Bu kararıyla ilgili spekülasyonlar ve meraklı gözler onun üzerindeydi. Ancak Twitter'da bir kullanıcı, Demirci'nin ortadan kaybolmasının sebebini, takıntılı bir hayranıyla ilişkili olduğunu iddia etti.

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