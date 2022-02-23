Ünlü oyuncu Arda Kural'dan namaz itirafı: Beni dışladılar

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Arda Kural, hayatının kırılma noktasının namaz olduğunu söyledi. Bir dönemin en yakışıklı genç oyuncularından olan ve yerli Leonardo Dicaprio olarak bilinen Kural, geçirdiği maddi zorluk dönemi ve psikolojik buhranları geride bırakarak hem ruhunu hem de fiziksel görüntüsünü iyileştirme sürecine girdi.

Bunalıma girdiği ve sektöre küstüğü dönemin 'Lise Defteri' adlı diziye denk düştüğünü daha önceki açıklamalarında da belirten Arda Kural, Lise Defteri'ndeki rol arkadaşı Sarp Levendoğlu'nun kendisi üzerinde baskı kurduğunu, yapımcının yeğeni olduğu için kendisine mobbing uyguladığını dile getirdi.

Ardından Emret Komutanım'da da Sarp Levendoğlu ile birlikte rol alan Arda Kural, orada da benzer şeyler yaşandığını, hatta set arkadaşları tarafından dışlanarak, yalnız bırakıldığını, bunun da piskolojisini çok kötü etkilediğini söyledi.

Namaz kılmaya başlamış, İslam'ı öğrenmeye kendini verdikçe sektörden uzaklaşmış

Emret Komutanım döneminde çekimler sırasında namaz kılmaya başladığını, kendini İslam'a adadıkça da sektörden uzaklaşma isteği duyduğunu itiraf eden Kural, şunları söyledi: "Çok iyiyim. İçimdeki ve kafamdaki bütün düşünceleri çözdüm. Benim durumum düşünseldi. Hayatta bir şekilde düşmanlar oluyor, ben de böyle şeyleri sevmem. Piyasaya küstüm, bu da 10 yıl sürdü. Büyük sıkıntılar yaşadım. Emret Komutanım setinde rol arkadaşlarım beni bilerek dışladı. Bir çekememezlik oldu herhalde. Beni ezip dışlamaya çalıştılar. O dönem namaz kılmaya başladım. Herkes benim için 'bu havalı ama aynı zamanda dine yöneldi' diyorlardı. Düşmanlar bunu çok kullandı. Sette 10 dakika namaz kılmak için süre istediğimde bana aşağılar gibi bakıyorlardı. 7 yıl namaz kıldım. O baskıyla ilk kırılma oldu. Bana 'sen dinci mi oldun' demeye başladılar. Sette 10 dakika namaz kılmak için süre istediğimde bana aşağılar gibi bakıyorlardı."